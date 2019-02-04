Джакарта, 4 февраля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В центре вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий заявили, что активность вулкана Карангетанг в индонезийской провинции Северный Сулавеси продолжается, сообщает Antaranews.

(сс) Funnybubbles Вулкан Карангетанг

Издание отмечает, что лавовый поток удлинился до 2 500 метров.

«Материал продолжает накапливаться, и мы опасаемся, что в любое время произойдет лавина», — заявил представитель центра вулканологии Деви Инсан Камиль.

Сообщается, что вулкану присвоен тритий уровень опасности, подъездные пути временно закрыты, жителям запрещено приближаться к вулкану ближе чем на 2,5 — 3 км.

Напомним, активность вулкана Карангетанг началась с января 2019 года.