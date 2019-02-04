Мадрид, 4 февраля, 2019, 09:32 — ИА Регнум.

Грядущие выборы в Европейский парламент — наиболее важные выборы в современной политике и шанс отказаться от доминации франко-германской оси. Об этом заявил американский консервативный политик, политтехнолог Стив Бэннон в интервью испанской газете ABC, опубликованном 3 февраля.

ЕС

По его словам, на этих выборах может почувствоваться весь энтузиазм европейских националистов, и их движение может получить решающий импульс.

Бэннон подчеркивает, что последствием этого может стать полное реформирование, но не разрушение Европейского союза.

«Это полный отказ от модели [президента Франции Эммануэля]Макрона и франко-германской оси, которая стремится к «Соединенным Штатам Европы», где Испания будет похожа на Южную Каролину, а Италия — на Северную. Страны станут административными единицами. Чего хочет националистическое движение, так это объединения отдельных национальных государств со своей культурой и обществом. Да, мы хотим союза, но в виде конфедерации, — сказал политик.

«Это не маленькие различия на полях. Это фундаментальные разногласия о том, какой должна быть жизнь в Европе. Думаю, в мае многие избиратели поддержат национализм», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Стив Бэннон создал международную группу «Движение» (The Movement), объединяющую правых политиков и евроскептичные партии Европы. Ближайшая цель «Движения» — добиться хороших результатов на выборах в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2019 года.