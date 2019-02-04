Псков, 4 февраля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени жителей региона и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Калужской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Две гвоздики

«К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, на российских автомобильных дорогах продолжают происходить смертельные аварии. Такие события всегда вызывают глубокую горечь, но особенно ужасно, когда погибают дети. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим», — цитирует Ведерникова пресс-служба администрации Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус с детьми опрокинулся утром 3 февраля на 128 км автодороги Калуга — Вязьма. В автобусе из города Ярцево Смоленской области в Калугу для выступления в конкурсе ехали 16 взрослых и 31 ребёнок. Погибли семь человек: четыре женщины, а также три девочки возрасте семи и восьми лет. Ещё 33 человека были госпитализированы с различными травмами.