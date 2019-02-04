Калуга, 4 февраля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента секретарь Калужской епархии игумен Мефодий (Пронькин) вместе с клириками Калужской епархии 3 февраля во второй половине дня посетил Калужскую областную больницу в микрорайоне Анненки, куда были доставлены пострадавшие в аварии с автобусом с детьми. Напомним, автобус с детьми из смоленского Ярцево попал в аварию в Бабынинском районе Калужской области. Как сообщили 4 января корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, отец Мефодий в сослужении духовенства накануне совершил молебен о здравии пострадавших в автокатастрофе, за богослужением молились родственники пострадавших.

Eparhia-kaluga.ru Все пострадавшие в ДТП с автобусом могут получить помощь священнослужителя.

Координацией помощи пострадавшим занимается руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии протоиерей Алексий Пелевин. Священники навещают всех пострадавших, оказывают психологическую поддержку их родственникам, раздают молитвословы, иконы и нательныи крестики.

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона организовано дежурство духовенства. Все нуждающиеся могут получить помощь священнослужителя. Была отслужена заупокойная лития по погибшим.

Для оказания медицинской помощи некоторые из пострадавших в ДТП с автобусом были доставлены в Юхнов. Психологическую помощь пострадавшим, вместе с психологом, здесь оказывают священнослужители Песоченской епархии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля, утром автобус, в котором находились 16 взрослых и 31 ребенок, выехал на творческий конкурс из смоленского Ярцево в Калугу. В Бабынинском районе Калужской области произошло ДТП — автобус перевернулся. В результате аварии погибли четыре женщины, а также три девочки возрасте семи и восьми лет. Всех погибших опознали родственники. Еще 33 человека были госпитализированы в медицинские учреждения Калужской области.