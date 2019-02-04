Вашингтон, 4 февраля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Расовые отношения в США находятся не в лучшей форме, что связано с отсутствием руководства Белого дома по данному вопросу, заявил в интервью NBC потенциальный кандидат в президенты США на следующих выборах, сенатор-демократ Шеррод Браун.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, что эта страна плохо справляется с расовыми проблемами. Я имею в виду, что наш президент является расистом, — заявил Браун, — и что в этом нет никаких сомнений. Мы знаем, что президент не часто говорит правду. Мы знаем, что он часто лжет. И мы знаем о его расистских комментариях и предыстории».

Это не первый случай за последние дни, когда Браун критикует Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе он заявил:

«[Трамп] использует свой фальшивый популизм, дабы отвлечь внимание от того факта, что он использовал Белый дом для обогащения миллиардеров, таких как он сам», — сказал Браун в Кливленде.

Обсуждение происходит на фоне скандала с губернатором Вирджинии Ральфом Нортамом, который накануне извинился за расистский образ на своей странице ежегодника медицинской школы, показывающей одного человека в маске негра, а другого — в одежде члена Ку-Клукс-Клана. Нортэм отказался от идеи уйти в отставку, сигнализируя о своем намерении служить до конца срока. Трамп назвал скандал Нортэма, а также недавнюю поддержку губернатором закона о поздних абортах, «непростительным».