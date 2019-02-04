Тяньцзинь, Китай, 4 февраля, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Первый пассажирский чартерный рейс между китайским городом центрального подчинением Тяньцзинем и городом Нади в Республике Фиджи совершил свой первый полет, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

(сс) XPinger (Chris Sutton) Самолёт авиакомпании Fiji Airways

Самолет Airbus A330−400 рейс авиакомпании Fiji Airway с 307 пассажирами совершил свой первый рейс из Международного аэропорта Биньхай города Тяньцзиня до Нади 3 февраля.

Авиакомпания уже заявила, что приняла решение не запускать регулярный рейс, но пока оценить спрос на чартерный. Если же спрос окажется достаточно высоким, то, возможно, компания примет ряд соответствующих решений.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2019 года между китайским городом Цзинань провинции Шаньдун и столицей Финляндии Хельсинки будет запущен прямой авиарейс.