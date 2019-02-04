Москва, 4 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. В Москве ожидается оттепель 4 февраля, сообщили журналистам в центре «Фобос».

Туманное утро

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, насыщенного полями облачности и осадков при температурном фоне на 5−6 градусов выше климатической нормы февраля», — рассказали в центре.

По словам синоптиков, днём будет облачно, местами небольшой дождь, морось, также возможен туман. Температура воздуха и в Москве, и в Подмосковье достигнет +3°С. Ветер южный со скоростью до 8 метров в секунду. Относительная влажность окажется на уровне 90−95%.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.