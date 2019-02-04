Пекин, 4 февраля, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Бывший вице-председатель Хэнаньского комитета Народного политического консультативного совета Китая Цзинь Суйдун был исключён из Компартии Китая за множественные нарушения, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

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Решение об исключении было одобрено ЦК Компартии Китая на основе заявления, сделанного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией.

«Цзинь отошел от своих идеалов и убеждений, продемонстрировав отсутствие приверженности партийным принципам, а также использование общественных возможностей в личных целях», — говорится в заявлении.

Все незаконные накопления Цзиня будут изъяты, сам он — исключен из Компартии Китая. Отдельно отмечено, что Цзинь не проявил ни капли раскаяния в содеянном, в связи с чем он заслуживает особо строгого наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замдиректора Управления по контролю за продуктами и лекарствами Китая также был исключён из партии за нарушения закона и дисциплины.