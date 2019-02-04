Пекин, 4 февраля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Концерн Kia зафиксировал беспрецедентный рост продаж на рынке Китая — объём реализации новых автомобилей в январе этого года составил 45 880 экземпляров, что на 48% превышает показатель первого месяца предыдущего года. Об этом сообщает издание «Новые автомобили».

Vauxford Автомобиль Kia Sportage

Самым большим спросом у китайцев пользовался бюджетный Kia Sportage, на долю которого пришлось 16 300 кроссоверов. Версия для Поднебесной отличается от глобальной тем, что разработана на платформе прежней генерации образца 2010 года.

Автомобиль оснащается 2-литровым 161-сильным двигателем, который работает в паре с 6-ступенчатой механикой или 6-диапазонным «автоматом». Также для модели предлагается турбированный двигатель объёмом 1,4 литра мощностью 140 л.с. в сочетании с 7-скоростным преселективным «роботом».

Цены на этот автомобиль у китайских автодилеров варьируются от 119,9 тыс. до 177,8 тыс. юаней (от 1 168 000 до 1 737 000 рублей).

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