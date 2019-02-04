Оттава, 4 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Житель Канады стал обладателем почти 33,4 млн канадских долларов, или около $25,5 млн. Как сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG), такую крупную сумму мужчина выиграл в лотерею «6 из 49».

(сс) Michael Marcovici Деньги

Известно, что счастливый билет был куплен в городе Оуэн-Саунд. Выигрышными цифрами оказались 14, 16, 25, 29, 30, 48. Пока новоиспеченный миллионер за своим выигрышем не обращался.

Отмечается, что ещё один билет стоимостью 1 млн канадских долларов (около $760 тыс.) был продан в городе Грейтер-Садбери.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Канаде был разыгран джекпот национальной лотереи «6 из 49». Сумма составила 7 млн канадских долларов, или $5,4 млн. Такой большой выигрыш поделили между собой сразу два человека. Счастливые билеты приобрели жители провинций Онтарио и Квебек.