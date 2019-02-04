Киев, 4 февраля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Расследование массового убийства правоохранителей и боевиков майдана, которое произошло в феврале 2014 года, не завершено, заявил глава департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк 3 февраля в эфире телеканала «Громадське».

Иван Шилов REGNUM Майдан на Украине. 2014

Горбатюк рассказал, что по делу о расстрелах на майдане проходят 350 лиц, в отношении 250 из них в суд уже направлены обвинительные акты, вынесены более 35 приговоров.

Он также отметил, что решение о завершении следствия принимает не генеральный прокурор, а прокурор-процессуальный руководитель уголовного производства. Таким образом, Горбатюк опроверг слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который заявил, что следствие по делу о расстрелах на Майдане завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Луценко заявил о 160 представителях украинских силовых структур, которые проходят в качестве подозреваемых по делу о «неизвестных снайперах».

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Напомним, в конце 2017 года в эфир итальянского телевидения вышла передача «Украина, скрытые истины», посвящённая событиям на майдане. В ней были показаны «неизвестные снайперы» из Грузии, которые подтвердили своё участие в массовых убийствах на улице Институтской, а также причастность лидеров путча к этой кровавой акции.