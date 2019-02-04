Париж, 4 февраля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Натали Луазо, министр по европейским делам при МИД Франции заявила, что «выборы Николаса Мадуро в мае прошлого года были фарсом», сообщает Le Figaro

Eneas De Troya Николас Мадуро

«Пока Николас Мадуро заявляет, что хочет провести выборы в законодательные органы, подразумевая тем самым, что собирается избавиться от спикера парламента, Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, и которого справедливо поддерживают демонстранты», — отметила Натали Луазо.

«И мы будем считать Хуана Гуайдо временным президентом до законных выборов в Венесуэле», — добавила министр.

Напомним, Европейский парламент, со своей стороны, признал Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности главы государства в прошлый четверг, 31 января 2019 года, как и США, Канада и несколько стран Латинской Америки.