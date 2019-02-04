Челябинск, 4 февраля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. На Южном Урале в январе и в течение всей прошедшей недели (с 28 января по 3 февраля) основной темой оставался Магнитогорск. После обрушения ранним утром 31 декабря седьмого подъезда дома на Карла Маркса, 164 задач у чиновников стало более чем достаточно и их приходится решать. Но были и другие темы. О главном и обсуждаемом за неделю — в материале ИА REGNUM.

Врач

Душевнобольной врач

Жители Челябинска и не только оказались шокированы историей с душевнобольным врачом, судимым в 2000 году за убийство и расчленение своего одноклассника. На работу врачом-терапевтом он устроился в ноябре 2018 года. При этом предъявил поддельный диплом.

Интересно, что в конце 1990-х этот «медик» убил и расчленил своего одноклассника, а потом выпил его кровь. В 2000 году суд признал его душевнобольным и назначил принудительные меры медицинского характера. Десять лет этот человек провёл в психиатрической больнице.

Затем его выпустили на волю, но он обязательно должен был наблюдаться у психиатра. Последний контакт врача-психиатра с ним был в ноябре 2018-го. В том же месяце он и устроился работать врачом.

Обман раскрылся в январе 2019-го. СКР возбудил уголовное дело по факту использования заведомо подложного диплома. А в ходе обыска в его квартире нашли наркотические вещества. Соответственно, статью добавили и отправили в СИЗО.

В областном минздраве журналистам пояснили, что к работе психиатрической службы претензий нет, она сработала чётко, а все основные решения, в том числе по освобождению из стационара и регулированию взаимодействия с психиатрами принимал суд. При этом отметим, то медицинский персонал относится к той категории специалистов, которые подлежат ежегодным обязательным медицинским осмотрам, в том числе наркологом и психиатром. На каком этапе и кто допустил упущение, которое позволило психбольному выдать себя за врача и проработать по этой специальности почти два месяца?

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В больнице умирают дети

Одной из обсуждаемых тем стала частая смертность среди детей в больнице №1 Копейска. С 20 декабря там погибли мальчики пяти и 13 лет, а также девятилетняя девочка.

По каждому из случаев органы СКР уже возбудили уголовные дела. Но дети умирали там так часто, что это встревожило общественность. Губернатор Борис Дубровский поручил своим подчинённым разобраться в причинах столь частых смертей. При этом он призвал граждан не спешить с обвинениями, предложив дождаться выводов специалистов.

Свою проверку начал и областной минздрав. Министр Сергей Приколотин отмечает, что каждый случай был клинически сложным. Тем не менее он анонсировал жёсткие кадровые и управленческие решения. Они будут приняты после окончания работы нескольких комиссий, в которых участвуют эксперты, в том числе и федерального уровня.

Не остался в стороне и СКР. Если раньше уголовные дела возбудили по каждому отдельному случаю, то теперь соизволили озаботиться этим по всем вместе. 31 января ведомство объявило о начале доследственной проверки.

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Убийство мэра раскрыто

На прошедшей неделе силовики поставили точку в расследовании уголовного дела об убийстве мэра Копейска Сергея Вялова. Дело передано в суд.

Преступление было совершено почти 25 лет назад, 31 августа 1994 года. По версии обвинения, организатор преступления, который в 1993—1994 годах создал банду, не хотел возвращать в муниципалитет объекты недвижимости, которые в 1991—1993 годах ему были переданы той же мэрией как главе опытно-экспериментального фермерского хозяйства. Жизнь мэра он оценил в $12 000. Эту сумму и получили исполнители преступления.

Всего в банде состояли восемь человек. Трое уже отбыли наказание, ещё четверым это предстоит. Восьмой член банды пока находится в розыске.

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Ребёнка выгнали на мороз

В Магнитогорске разгорелся скандал. Кондуктор одного из трамваев отказалась принять у девочки-подростка купюру достоинством 50 рублей. Денежный знак оказался немного надорван. Кондукторша объяснила 13-летней школьнице, что такие деньги не принимает касса, и выгнала её на мороз.

О нарушении прав девочки заявил её отец. По его словам, он был вынужден отпроситься с работы и ехать за ней.

Проверку по факту заявления гражданина уже начало руководство муниципального предприятия «Маггортранс». Также свою проверку инициировал Следственный комитет.

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Принудительно не выселят

1 февраля жители пострадавшего в Магнитогорске дома, наконец, получили ясность. Вице-премьер Виталий Мутко лично заявил им о том, что никого принудительно не будут переселять. Желающие остаться смогут это сделать.

Мутко посетил Челябинскую область 1 февраля. Он ознакомился с судьбой самого крупного проблемного жилого района, который возводит компания «Гринфлайт», с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, а затем прибыл в Магнитогорск. Ещё загодя жильцам пострадавшей от взрыва и частичного обрушения многоэтажки обещали встречу с ним. И она состоялась.

Среди вопросов, которые тревожили граждан, было поручение Владимира Путина Мутко и губернатору расселить жильцов дома. При этом оказалось. что основная часть граждан не хотят переезжать. Им вполне нравится жить в центре города, где всё необходимое для жизни находится рядом.

На это Мутко довёл до граждан позицию Владимира Путина. Её суть — принудительно никого не переселять. При желании люди смогут остаться. Но при этом он оговорился, что нужно дождаться результатов всех экспертиз. Если дом будет признан аварийным, то переехать придётся. Правда, по предварительным данным, никаких предпосылок к этому нет.