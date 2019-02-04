Луганск, 4 февраля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 4 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. Донецк. ДНР

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе семи населённых пунктов: Желобок, Золотое-5, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Молодежное и Сокольники.

Населённый пункт Желобок дважды подвергся обстрелам со стороны подконтрольного ВСУ села Новотошковское. По нему выпустили в общей сложности 19 мин калибра 82 мм, а также применили вооружение БМП.

Золотое-5 и Молодёжное, Калиновку и Калиново украинские силовики обстреляли из гранатомётов разных типов. В направлении Калиново также была выпущена одна мина калибра 82 мм.

По Калиново-Борщеватому ВСУ выпустили девять мин калибра 120 мм, а также применили вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Сокольники дважды подверглись обстрелам вооружённых формирований Украины. Со стороны населённого пункта Крымское прилетело 15 мин калибра 120 мм и 15 мин калибра 82 мм.

В оборонном ведомстве ЛНР заявили, что в результате действий ВСУ потерь среди военных и гражданских нет, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские боевики трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР более десяти различных боеприпасов.

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Отметим, согласно Минским соглашениям, которые призваны урегулировать вооружённый конфликт в Донбассе и которые были подписаны Украиной в феврале 2012 года, сторонам запрещено применять артиллерию калибра более 100 мм. Украинская сторона продолжает нарушать это условие, а также режим прекращения огня в целом.