Вашингтон, 4 февраля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Santeri Viinamäki Хоккей

Единственную шайбу в матче забил нападающий «Бостона» Давид Крейчи в середине второго периода.

Отметим, что в составе «Вашингтона» играл капитан Александр Овечкин, который пропустил предыдущий матч против «Калгари Флэймз» (4:3) из-за дисквалификации, полученной за отказ принимать участие в матче звёзд.

На сегодняшний день «Бостон» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 63 очка в 52 матчах. «Вашингтон» идёт на 11-м месте, в активе команды 62 очка в 52 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

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