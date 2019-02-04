Париж, 4 февраля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон рассмотрит вопрос о проведении референдума в ответ на кризис «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Издание отмечает, что, предположительно, референдум во Франции может состояться в день европейских выборов 26 мая.

Согласно высокопоставленному источнику в министерстве внутренних дел, отдел МВД, отвечающий за выборы, уже связался с типографиями, чтобы как можно быстрее подготовить конверты и информационные бюллетени.

Ожидается, что вопросы референдума будут выглядеть следующим образом: «Должны ли мы сократить число парламентариев?» и «Должны ли мы ограничить их мандат?»

Как сообщало ИА REGNUM, кризис, связанный с акциями протеста «желтых жилетов», начался в ноябре 2018 года и продолжается до сих пор. 2 февраля 2019 года в стране прошла двенадцатая по счету манифестация «желтых жилетов», которая собрала 58 тыс. человек.

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