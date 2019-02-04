Москва, 4 февраля, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Доллар и евро 1 февраля взяли небольшой реванш за поражение от рубля в последний день января. С утра рубль начал ослабевать к обеим валютам, днем тенденция продолжилась. К закрытию торгов рубль понизился к доллару на 0,1%, до 65,5 руб., а к евро — на 0,24%, до 75,08 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Опубликованный 1 февраля доклад международного рейтингового агентства Fitch Global Ratings о том, что в 2018 году в России резко увеличились темпы и объемы потребительского кредитования, и такая ситуация грозит перегревом кредитного рынка, наделал шуму, хотя не очень большого, на валютном рынке и немного уронил рубль.

Нефть марки Brent к вечеру пятницы взлетела на 2,85%, до $62,87 за баррель. Индекс российских государственных облигаций RGBI не изменился. Курс евро к доллару вырос на 0,02%, отчасти благодаря неплохой статистике по инфляции за январь, которая не разошлась с прогнозом рынка.

Исходя из цены на нефть и стабильных экономических показателей России, прогноз по курсу доллара на сегодня, 4 февраля, снижен до 65−66 руб., а по курсу евро установлен на уровне 74,8−76 руб.

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