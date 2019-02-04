Аккра, 4 февраля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. В США наложили визовые санкции на Гану за отказ правительства страны принимать граждан Ганы, депортированных из США. Об этом сообщает CNN Africa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Гана на выполнила свои обязательства по международному закону о приеме и возвращении своих граждан, которые были депортированы из США», — сообщает министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

«США обычно сотрудничает с иностранными правительствами в документировании и приеме граждан США по требованию, как делает большинство стран мира, однако Гана не смогла это сделать», — добавила Нильсен.

Государственный секретарь Майк Помпео проинструктировал консульские отделы в Гане прекратить выдачу некоторых категорий виз. Типы виз, попавшие под санкции, не уточняются.

В 2017 году 307 граждан Ганы должны были быть депортированы из США.