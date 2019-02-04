Дар-эс-Салам, Танзания, 4 февраля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Несмотря на соглашение о защите окружающей среды, принятое Восточноафриканским сообществом (ВАС), некоторые страны, входящие в сообщество, вносят огромный вклад в загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Пластиковые бутылки

Об этом заявил посол Франции в Танзании Фредерик Клавир на конференции, подготовленной RFI и институтами французского языка в 70 странах мира.

На конференции присутствовали представители организаций по защите окружающей среды.

«Мы производим больше 300 миллионов тонн пластика в год, а за все годы с 1950 в мире было произведено 8,3 миллиарда тонн пластика», — сообщил Клавир.

Руанда и Кения уже запретили использование пластика, Танзания все еще не сделала этого. Производственный инженер из министерства заместителя президента по вопросам защиты окружающей среды Джулиус Моши сообщил, что Танзания находится на последней стадии отказа от пластика.

В Восточноафриканское сообщество входят Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан.