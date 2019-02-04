Мадрид, 4 февраля, 2019, 06:59 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В составе «Реала» голами отметились нападающие Карим Бензема, Винисиус Жуниор, а также вышедший на замену Мариано.

На сегодняшний день «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании, на счету команды 42 очка после 22 матчей. «Алавес» идёт на седьмом месте, имея в активе 32 очка после 22 игр.

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