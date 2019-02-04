Багдад, 4 февраля, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Иракский парламент займется разработкой законопроекта о разрыве соглашения по безопасности с США и немедленном выводе из страны иностранного контингента. Об этом говорится в заявлении вице-спикера Хасана аль-Кааби, опубликованном на сайте Совета представителей (парламента) Ирака.

James (Jim) Gordon Здание парламента Ирака

По словам аль-Кааби, президент США Дональд Трамп в очередной раз вышел за рамки «права и конституции Ирака», когда посетил военную базу Айн аль-Асад. Это требует срочных мер, направленных на прекращение присутствия США в стране и на то, чтобы Ирак не использовался как площадка для агрессии или слежки за другим государством.

Парламентарии будут работать над документом, согласно которому Ирак покинут также иностранные военные инструкторы и советники, пояснил аль-Кааби.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп совершил необъявленный визит в Ирак в конце декабря 2018 года. Он заявил, что не намерен отзывать из страны американских военных и видит в Ираке мощную базу для операций против исламистов в Сирии.