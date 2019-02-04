Сакраменто, США, 4 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Дикая индейка проникла в жилой дом в американском городе Элк-Гров (штат Калифорния). Полиция получила сообщение о краже со взломом, сообщает UPI.

Индейка

Стражи порядка отреагировали на сигнал о проникновении в жилище и приехали на место. В доме было разбито окно на втором этаже, а внутри разгуливала птица.

Полицейские пошутили, что попытались пообщаться с подозреваемым, но тот «отвечал лишь на птичьем языке». Индейку поймали и выпустили на волю.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Висконсин индейка преследовала ребенка на дороге, пока один из водителей не остановился и не посадил мальчика в машину.