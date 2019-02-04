США за военных в Венесуэле и против — в Сирии и Афганистане: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В США не исключают возможности применения военных в Венесуэле;
- Трамп вновь затронул тему вывода войск из Сирии и Афганистана;
- В Эстонии вернулись к разговорам о компенсации за «советскую оккупацию»;
- Автобус с детьми попал в ДТП под Калугой;
- Японцы не верят, что Абэ сможет отобрать Курилы у России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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