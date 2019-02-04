Анахайм, США, 4 февраля, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет упал в жилом районе в американском штате Калифорния. За крушением самолета последовал пожар, говорится в сообщении службы пожарной охраны города Анахайм.

Aeroprints.com Самолёт Cessna 414

Инцидент произошел в городе Йорба-Линда, упавший самолет — двухмоторный Cessna 414. Загорелись по меньшей мере два дома, пожары были сняты очевидцами.

Погибли два человека, еще двое пострадали и были госпитализированы, уточняет служба пожарной охраны округа Ориндж в Twitter.

https://twitter.com/Breaking911/status/1092184665379745792

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поисковое судно обнаружило на дне Ла-Манша обломки самолета Piper Malibu, в котором летел аргентинский футболист «Кардиффа» Эмилиано Салу. Самолет исчез с радаров 21 января.

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