Москва, 4 февраля, 2019, 04:37 — ИА Регнум. В 2017 году в России диагностировано 617 тыс. случаев заболеваемости раком. Об этом сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

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Годом ранее было выявлено 599 тыс. случаев онкозаболеваний. На сегодняшний день в России состоят на учете 3,63 млн человек с онкологией.

Во всем мире в 2017 году выявлено более 18 млн новых случаев рака. Онкологические заболевания стали причиной смерти примерно 9,6 млн человек.

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По словам главного онколога России Андрея Каприна, рост показателя выявления говорит об усилиях системы онкологической помощи. Шансы победить болезнь увеличиваются при раннем выявлении рака.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Это ежегодное мероприятие призвано напомнить о проблеме и способствовать снижению смертности от рака.

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