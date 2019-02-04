Оттава, 4 февраля, 2019, 04:00 — ИА Регнум. В Канаде обладатель выигрышного лотерейного билета получит около 33,4 млн канадских долларов (примерно $25,5 млн). Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).

Канадские доллары

Известно, что билет был продан в городе Оуэн-Саунд в провинции Онтарио. Теперь владельцу нужно обратиться за выигрышем.

В той же провинции, в городе Грейтер-Садбери был продан еще один билет с крупным выигрышем. Его владельцу причитается 1 млн канадских долларов (примерно $760 тыс.). Речь идет о лотерее 6/49, в которой выигрывает комбинация из шести чисел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель США Дэвон Браун купил билет в день своего рождения и выиграл $1 млн. Мужчина признался, что не может поверить в такую удачу и ощущает произошедшее как «сон наяву».

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