Абу-Даби, 4 февраля, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Самолет с папой Римским Франциском приземлился в аэропорту Абу-Даби. Глава Римско-католической церкви впервые прибыл на Аравийский полуостров c визитом, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск I

Борт Alitalia прибыл в ОАЭ 3 февраля около 22 часов по местному времени. Франциск проведет в стране три дня и встретится, в частности, с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По случаю визита папы в столице ОАЭ организована Глобальная конференция по человеческому братству. Визит Франциска завершится грандиозной мессой на стадионе, ожидается участие до 120 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии визита в ОАЭ папа Римский опубликовал видеообращение к арабам. Он заявил, что рад возможности написать «новую страницу в истории отношений между религиями».