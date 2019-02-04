Киев, 4 февраля, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины прекратила принимать заявки от претендентов на президентский пост. К вечеру 3 февраля было зарегистрировано 28 кандидатов, сообщил завотделом по взаимодействию со СМИ ЦИК Константин Хивренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

В общей сложности в комиссию с 31 декабря по 3 февраля обратились 83 человека. Документы от 28 человек были приняты, в 22 случаях по разным причинам последовал отказ, еще 33 пакета документов находились на рассмотрении.

Зачастую кандидатам отказывали в регистрации по причине отсутствия денежного залога. Сумма в размере 2,5 млн гривен (5,95 млн рублей) может быть возвращена в случае победы на выборах или прохождения кандидата во второй тур.

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Поданные заявки украинский ЦИК будет рассматривать до 8 февраля. Выборы президента пройдут 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля документы в ЦИК подал действующий президент Украины Пётр Порошенко. В числе кандидатов — шоумен Владимир Зеленский и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.