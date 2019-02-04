Санкт-Петербург, 4 февраля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге состоялись финальные матчи St. Petersburg Ladies Trophy.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кики Бертенс (Нидерланды)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM Зрители

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей теннисного турнира в одиночном разряде. В финальном матче вторая ракетка соревнований Бертенс в двух сетах обыграла тридцатую ракетку мира Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Как сообщает «Чемпионат.com», матч продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Векич 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 3 брейка из 4. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3−2 в пользу Векич.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кики Бертенс (Нидерланды)

Андрей Пронин ИА REGNUM Кики Бертенс (Нидерланды)

Андрей Пронин ИА REGNUM Кики Бертенс (Нидерланды)

Андрей Пронин ИА REGNUM Донна Векич (Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Донна Векич (Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Донна Векич (Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Донна Векич (Хорватия) и Кики Бертенс (Нидерланды)

Андрей Пронин ИА REGNUM Донна Векич (Хорватия) и Кики Бертенс (Нидерланды)

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова завоевали титул в парном турнире. В финале они обыграли дуэт Анна Калинская (Россия) и Виктория Кужмова (Словакия) в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин запечатлел лучшие моменты турнира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мария Саккари (Греция)

Андрей Пронин ИА REGNUM Мария Шарапова (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Мария Шарапова (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Работа фотографов

Андрей Пронин ИА REGNUM Объективы для тенниса

Андрей Пронин ИА REGNUM Финал парного разряда

Андрей Пронин ИА REGNUM Шарапова Мария (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Юлия Гёргес (Германия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Кики Бертенс (Нидерланды)

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Донна Бекич (Хорватия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктория Азаренко (Беларусь)

Андрей Пронин ИА REGNUM Виктория Азаренко (Беларусь)

Андрей Пронин ИА REGNUM Анастасия Павлюченкова (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019