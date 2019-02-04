Санкт-Петербург, 4 февраля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге состоялись финальные матчи St. Petersburg Ladies Trophy.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зрители

Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей теннисного турнира в одиночном разряде. В финальном матче вторая ракетка соревнований Бертенс в двух сетах обыграла тридцатую ракетку мира Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Как сообщает «Чемпионат.com», матч продолжался 1 час 44 минуты. Бертенс 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Векич 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 3 брейка из 4. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3−2 в пользу Векич.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия) и Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Донна Векич (Хорватия) и Кики Бертенс (Нидерланды)

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова завоевали титул в парном турнире. В финале они обыграли дуэт Анна Калинская (Россия) и Виктория Кужмова (Словакия) в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин запечатлел лучшие моменты турнира.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Мария Саккари (Греция)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мария Шарапова (Россия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мария Шарапова (Россия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Работа фотографов
Андрей Пронин ИА REGNUM
Объективы для тенниса
Андрей Пронин ИА REGNUM
Финал парного разряда
Андрей Пронин ИА REGNUM
Шарапова Мария (Россия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Юлия Гёргес (Германия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Кики Бертенс (Нидерланды)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Екатерина Александрова (Россия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Донна Бекич (Хорватия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Виктория Азаренко (Беларусь)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Виктория Азаренко (Беларусь)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Анастасия Павлюченкова (Россия)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мария Шарапова (Россия)