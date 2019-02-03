Ярцево, Смоленская область, 3 февраля, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ярцевском районе Смоленской области в связи в связи со смертельной аварией под Калугой 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Мы ввели ЧС в районе, потому что семь погибших, в том числе и дети», — цитируют РИА Новости главу района Владимира Макарова.

Он сообщил, что на данный момент решается вопрос о доставке тел погибших на родину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 февраля в Бабынинском районе Калужской области перевернулся автобус, в котором ехали более 30 детей из города Ярцево Смоленской области. В результате семь человек, в том числе трое детей, погибли, 24 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По последним данным, водитель, управлявший автобусом, ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД.