Ижевск, 3 февраля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. В сети опубликовано видео последних минут жизни рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Врачи пытаются оказать помощь музыканту, которому внезапно стало плохо.

Rama Реанимация

На видеозаписи артист лежит на полу, вероятно, в клубе, где до этого проходила вечеринка с его участием. Реанимационные мероприятия осуществляли два врача скорой помощи. В руке музыканта видно катетер. Рэперу делают непрямой массаж сердца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти рэпера Кирилла Толмацкого (35 лет), более известного под творческим псевдонимом Децл. Это произошло в ночь со 2 на 3 февраля после вечеринки в ижевском кафе Posh Lounge. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца.

По факту смерти музыканта следственное управление СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку. Назначено судебно-медицинское исследование.

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Концертный директор артиста Павел Беленец ранее опроверг слухи о смерти Толмацкого из-за наркотиков. По его словам, музыкант вел здоровый образ жизни, а в своих последних треках неоднократно заявлял о вреде употребления наркотиков.

Толмацкий никогда не жаловался на здоровье, и накануне также хорошо себя чувствовал. Внезапно ему мгновенно стало плохо, прибывшим на место медикам осталось только констатировать факт смерти певца. Вскрытие проводится в Ижевске, после его завершения тело музыканта родственники заберут в Москву.

По словам отца рэпера Александра Толмацкого, причина его смерти пока не выяснена, «ничего не понятно».