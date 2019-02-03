Калуга, 3 февраля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Водитель автобуса, попавший 3 февраля в ДТП на 128 км автодороги Калуга — Вязьма у поворота на деревнею Извеково Бабынинского района Калужской области, согласно базы данных МВД РФ, в 2018 году за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) два раза привлекался к административной ответственности. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Место ДТП

По поручению руководства МВД РФ на месте ДТП работает группа сотрудников центрального аппарата Госавтоинспекции МВД РФ.

По предварительным данным, осуществлялась разовая перевозка детей, однако организаторы перевозки уведомления в подразделения Госавтоинспекции не направляли. Большинство пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности.

В отношении водителя было возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Водитель, гражданин 1972 года рождения, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. Вместе с тем, юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности. В связи, с чем будет проведена их экспертиза.

На месте происшествия сотрудниками полиции было проведено освидетельствование водителя автобуса на состояние опьянения. Признаков опьянения не было выявлено. После чего были взяты необходимые анализы на наличие в крови водителя наркотических и психотропных веществ, которые направлены на исследование.

Автобус MAN, попавший в ДТП с детьми принадлежит индивидуальному предпринимателю из Смоленской области. Также в отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, СУ СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время на указанном участке дороги движение транспорта восстановлено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Man, в котором находились 48 человек, произошло на 128-м километре автотрассы Вязьма-Калуга 3 февраля. По последним данным, в результате аварии погибли семь человек (три ребенка и четверо взрослых), еще 24 человека получили травмы.

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