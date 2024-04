Ереван, 3 февраля, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Известный миллиардер, основатель Фондов открытого общества (Open Society Foundations) Джордж Сорос написал в своем микроблоге в Twitter сообщение, в котором выразил свое видение развития демократии в Армении.

LSE Library Джордж Сорос

«Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно необходима для демократического настоящего и будущего страны», — написал он.

При этом Сорос оставил ссылку на статью под названием «Как США могут поддержать молодую демократию в Армении» журналиста Татевик Хачатрян, опубликованную 16 января текущего года на сайте Open Society Foundations. В своей статье автор, в частности, озвучивает возможности дальнейшего развития Армении после бархатной революции.

Strong support of Armenia's civil society is vital to the country's democratic present and future. https://t.co/iBRZ2ZquKN

— George Soros (@georgesoros) 2 февраля 2019 г.