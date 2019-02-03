Обнинск, Калужская область, 3 февраля, 2019, 19:20 — ИА Регнум. В Калужской области перед судом предстанут жительницы Обнинска, обвиняемые в совершении 11 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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По версии следствия, гражданки 1989 и 1991 годов рождения вступили в созданную неустановленным лицом преступную группу с целью получения дохода от незаконного сбыта запрещенных веществ. Свою деятельность обвиняемые осуществляли на территории города Обнинска. Женщины получали сведения от неустановленного лица посредством онлайн-мессенджера о точном месте нахождения тайника с крупной партией наркотического средства, после чего девушки забирали запрещенное вещество, перевозили его на транспортном средстве к месту своего проживания и хранили при себе до момента сбыта.

Так, получив очередную партию наркотиков, гражданки намеревались в дальнейшем реализовать её, но не смогли довести свой умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия полицейские обнаружили и изъяли 67,65 граммов наркотического средства «героин» и 1,16 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

Кроме того, установлено, что подозреваемые использовали запрещенные препараты в неустановленном количестве для личного потребления. В составе организованной группы ими совершено 11 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.