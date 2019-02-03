Москва, 3 февраля, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Источники в оборонно-промышленном комплексе России сообщают, что подводный беспилотник, входящий в состав многоцелевой океанской системы «Посейдон», способен преодолевать любые защитные системы противника. При этом самостоятельно. Речь идет и о противолодочной обороне.

Mil.ru Подводный аппарат «Посейдон»

Такие способности ему дает автономная система управления. Следует добавить еще ряд характеристик, среди которых глубина хода, превышающая 1000 метров, и огромная скорость, обеспечиваемая ядерной энергетической установкой, в 200 километров в час. Комплекс этих уникальных характеристик и дает стопроцентное гарантированное выполнение боевой задачи — поражение заданной цели.

По предназначению система «Посейдон» способна решать не только стратегические задачи, но и поражать авианосные группы противника. Кстати, недавно ВМС США заказали еще два авианосца класса «Джеральд Р. Форд».

В состав системы «Посейдон» входит атомная подлодка специального назначения, которая несет на борту подводные беспилотники.

Многоцелевая океанская система «Посейдон» является асимметричным ответом России на создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны.