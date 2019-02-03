Феррара, Италия, 3 февраля, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Итальянские футбольные команды «Торино» и СПАЛ сыграли вничью в матче 22-го тура итальянского чемпионата серии А, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

Lungoleno Стадион «Паоло Мацца»

Игра проходила на поле стадиона «Паола Мацца» в Ферраре и завершилась с ничейным счетом 0:0.

При этом на 65-й минуте игры с поля был удален камерунский защитник «Торино» Николя Н'Кулу, после чего гости остались в меньшинстве, однако это обстоятельство СПАЛу никак не помогло.

Отметим, по итогам игры СПАЛ с 22 очками находится на четырнадцатой строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата серии А, «Торино» же поднялся на девятую позицию с 31 очком.

В следующем туре СПАЛ 10 февраля поедет в гости к «Атланте» в Бергамо, а «Торино» в тот же день примет у себя «Ундинезе».