Вашингтон, 3 февраля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Власти США не исключают возможность «вмешательства» вооружённых сил страны в конфликт в Венесуэле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Ну, я не хочу говорить об этом, — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. — Но, конечно, это возможно».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 г. постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада на официальном правительственном сайте сообщил, что США намерены колонизировать Венесуэлу и готовят военный переворот в стране.

По его мнению, Трампу нужна война в Венесуэле для того, «чтобы спасти свою шкуру как президента».

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