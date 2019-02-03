Киев, 3 февраля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Масштабный пожар на территории складских помещений на улице Красноткацкой, 69, в Деснянском районе Киева ликвидирован. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Gov.ua Пожар

Крупный пожар на складах со стройматериалами был ликвидирован спустя 27 часов после возгорания. Площадь возгорания на пике составила 10,5 тысяч кв. метров.

К тушению пожара были привлечены 137 человек личного состава и 35 единиц техники. Борьба с огнём осложнялась сразу несколькими факторами. В частности, распространению огня способствовало наличие на складах горючих материалов и отсутствие противопожарных перегородок.

Кроме того, на складах полностью отсутствовала система наружного противопожарного водоснабжения. Для обеспечения водой автоцистерн пожарным пришлось проложить магистральные линии, при этом давление в пожарных гидрантах всё равно было недостаточным и спасателям пришлось обеспечить дополнительный подвоз воды для более эффективной ликвидации возгорания.

В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара в Киеве на площади 2000 кв. метров. Пожар возник в 12:52 мск 2 февраля на складах со стройматериалами.