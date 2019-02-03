Москва, 3 февраля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. У 35-летнего рэпера Децла (Кирилл Толмацкий), скончавшегося после концерта в Ижевске, остановилось сердце. Об этом отец музыканта Александр Толмацкий сообщил радиостанции «Говорит Москва».

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«Я поеду в Ижевск за ним (за телом сына)», — заявил Толмацкий.

По его словам, причина смерти рэпера ещё не выяснена, на данный момент «ничего не понятно».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь со 2 на 3 февраля в Ижевске после вечеринки в кафе Posh Lounge скончался рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). По факту смерти известного российского рэп-исполнителя правоохранительные органы проводят проверку.

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