Екатеринбург, 3 февраля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на площади Обороны состоялся торжественный митинг, посвящённый победе советских войск в Сталинградской битве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург.рф Митинг в Екатеринбурге

Мероприятие состоялось 2 февраля в рамках всероссийской акции-эстафеты «Дорога Памяти», которая стартовала 15 января во Владивостоке. Екатеринбург принял эстафету у Новосибирска.

Участники митинга почтили память павших в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Также были возложены цветы к памятнику Седой Урал.

«Эстафета завершится в мае у стен Брестской крепости — там, где началась Великая Отечественная война. К Вечному огню в Бресте будет доставлена капсула с землей городов-героев и городов воинской славы России и Белоруссии», — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также в Екатеринбурге в здании Свердловского областного суда открылась подготовленная поисковым отрядом «Память» выставка. На экспозиции представлены архивные документы, фотографии и рассказы о судьях Свердловской области, участвовавших в Сталинградской битве.

Напомним, что 2 февраля День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году была завершена наступательная операция Красной Армии «Уран», в ходе которой были разгромлены пять армий немецко-фашистских захватчиков, потерявших убитыми, раненными и пленными более 800 тысяч военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге прошли многочисленные торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Этот день также включён в перечень дней воинской славы России.