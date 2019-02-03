Оренбург, 3 февраля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Два человека погибли, пострадал один ребёнок в результате ДТП в Оренбургской области. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщается, что авария произошла около 13:00 мск на 20-м километре автодороги Оренбург — Илек, возле села Нижняя Павловка. Здесь произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и Mercedes Gelandewagen.

По предварительной информации, легковой автомобиль ВАЗ-2110 не уступил дорогу на перекрёстке при выезде на трассу с второстепенной дороги и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП погибли на месте водитель и пассажир ВАЗа, ещё один пассажир, несовершеннолетний ребёнок, получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Саратове, где в результате столкновения пассажирского микроавтобуса со снегоуборочной машиной пострадали три человека.