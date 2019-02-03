Берлин, 3 февраля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Эксперт германской Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер и заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених посоветовали властям Российской Федерации передислоцировать как можно дальше на восток пусковые комплексы для ракет 9М729, чтобы спасти российско-американский Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сегодня, 3 февраля, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Stanislav Kozlovskiy Самоходная пусковая установка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США считают, что российские ракеты 9М729 нарушают ДРСМД. На основании этого заявления Вашингтон объявил о выходе из данного договора. Со 2 февраля США прекратили выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД, а еще через шесть месяцев хотят полностью расторгнуть договор.

Российская сторона указывает, что ракеты 9М729 ни в одном пункте не нарушают ДРСМД, и сведения Вашингтона о них ошибочные. Данная ракета была представлена на специальном брифинге Минобороны РФ, и даже были раскрыты её тактико-технические характеристики.

Более того, российские власти заявили, что США начали нарушать ДРСМД в 1999 году и продолжали это делать все последующие годы.

Москва также приостановила выполнение своих обязательств по ДРСМД.

Кизеветтер и Мютцених считают, что для спасения ДРСМД Москва должна пойти хоть на какие-то уступки совершенно необоснованным американским требованиям и если не уничтожать ракеты 9М729, то хотя бы перенести их за Урал, чтобы их радиус действия не доставал до территории Евросоюза.

Политики считают, что это могло бы повысить степень доверия между Москвой и Вашингтоном и в итоге способствовать возобновлению переговоров по ДРСМД.