Саратов, 3 февраля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Подъезды ко всем населённым пунктам в Саратовской области расчищены, транспортное собщение восстановлено. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

Для ликвидации последствий сильных снегопадов, в результате которых от цивилизации были отрезаны более ста населённых пунктов в Саратовской области, были привлечены 1193 единицы техники, в том числе техника из соседних регионов и тяжёлая техника министерства обороны. При расчистке было задействовано более 1300 человек.

В данное время ведутся работы по расширению подъездных дорог. В Саратове расчистка дорог продолжается в круглосуточном режиме.

Накануне проблема с расчисткой дорог в регионе обсуждалась при участии полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Полпред выразил надежду, что сообщение со всеми населёнными пунктами в Саратовской области будет восстановлено к вечеру 1 февраля, но к утру 2 февраля в снежном плену оставались ещё пять сел в Новоузенском районе Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпадении в Саратове трёхмесячной нормы осадков в виде снега.