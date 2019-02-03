Калуга, 3 февраля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Водитель, находившийся за рулем автобуса, который 3 февраля вез детский танцевальный коллектив из Смоленской области на конкурс в Калужскую областную филармонию и попал в ДТП, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и в настоящее время находится в полиции, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

40.мвд.рф На месте дорожного происшествия.

По её словам, водитель не справился с управлением, допустил съезд автобуса в кювет с последующим опрокидыванием автобуса. Все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия уточняются.

В отношении водителя УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Между тем, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова, по ДТП с автобусом у следователей имеется несколько вопросов: кто виноват в ДТП, кто организовал перевозку детей, был ли автобус исправен, имелся ли у водителя допуск на управление данным транспортным средством, а также соблюдал ли водитель Правила дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в 09:23 на 129 км автодороги Вязьма — Калуга произошло ДТП с гибелью людей. В автобусе находились участники детского творческого коллектива из Смоленской области, направлявшиеся на конкурс в Калугу, — 16 взрослых и 31 ребенок школьного возраста. В настоящий момент известно о 24 пострадавших и семи погибших — троих детях и четверых взрослых.