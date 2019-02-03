Смоленск, 3 февраля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Обстоятельства, связанные с организацией поездки детей из смоленского Ярцево в Калугу, будут детально проверены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области 3 февраля.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Машина ДПС

Провести детальную проверку поездки в части нарушения ответственными лицами, перевозчиком правил сопровождения несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в пути, в частности — по факту отсутствия сопровождения автобуса сотрудниками ГИБДД, попросил губернатор Смоленской области Алексей Островский прокурора области и начальника регионального управления ГИБДД. Губернатор также заявил, что держит данный вопрос под личным контролем, подчеркнув, что всех виновных ждет неотвратимое наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля на 128-м километре автотрассы Вязьма-Калуга произошло опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Man, в котором находились 48 человек, среди них — 33 ребёнка. Дети ехали на танцевальный конкурс в Калугу из смоленского города Ярцево. В результате аварии, по последним данным, погибли семь человек, в том числе трое детей, 24 человека получили травмы.