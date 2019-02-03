Киев, 3 февраля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Пожар на территории складов в Деснянском районе в Киеве локализован на площади около 2000 кв. метров. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

По состоянию на 08:30 наблюдается тление отдельных очагов, есть угроза обрушения строительных конструкций.

Тушение пожара осложняется отсутствием на территории складов внешнего противопожарного водоснабжения. Пожарные проложили магистральные линии для снабжения водой автоцистерн, но давление в пожарных гидрантах было недостаточным для эффективного тушения возгорания.

В данное время спасатели осуществляют подвоз воды к месту пожара. В борьбе с огнём принимают участие 97 человек личного состава, к тушению привлечено 27 единиц спецтехники.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании площадью 700 кв. метров на территории складских помещений, которые находятся на улице Красноткацкой, 69, в Киеве. По состоянию на 17:30 мск площадь возгорания увеличилась до 10,5 тысяч кв. метров. Причины и бстоятельства возникновения пожара выясняются.