Смоленск, 3 февраля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Телефон «горячей линии» развернут в Смоленской области для получения оперативной информации в связи с аварией автобуса, перевозившего детей из Ярцево, 3 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефон

В администрации региона уточнили, что группа детей из города Ярцево Смоленской области направлялась в Калугу для участия в танцевальном конкурсе. Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 февраля на 128-м километре автотрассы Вязьма-Калуга в Калужской области автобус перевернулся в кювет. На момент аварии в нем находились 48 человек, среди них — 33 ребёнка. По предварительным данным, погибли четыре человека — трое взрослых и один ребенок. 19 человек госпитализированы, остальные дети и взрослые получили лёгкие травмы, не требующие госпитализации.