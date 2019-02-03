Санкт-Петербург, 3 февраля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. 8 февраля в Государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге откроется выставка «Немцы в российской истории». Передвижная экспозиция посвящена 250-летию приглашения немецких колонистов императрицей Екатериной II. Она рассказывает о более трех столетий истории народа, внесшего значительный вклад в становление российского общества.

Кристиан Готфрид Генрих Гейслер. Немецкие колонисты в России. 1803

Выставка состоит из трех разделов: «Немцы в российской истории», «Семья и быт российских немцев» и «Российские немцы в современной России». Посетители смогут познакомиться документами, картами, гравюрами и фотографиями из музеев и архивов России и Германии.

Выставка была создана в 2012 году Международным союзом немецкой культуры при финансовой поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства внутренних дел Германии. Она уже демонстрировалась в Москве, Волгограде, Сыктывкаре, Перми, Ульяновске, Омске, Казани и других городах.