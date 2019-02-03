Пекин, 3 февраля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Китайская станция «Чанъэ-4» зафиксировала на поверхности Лунеы температуру в — 190 °C, что ниже ожидаемой. Об этом сообщает China Daily.

Cnsa.gov.cn «Чанъэ-4» на поверхности Луны

Чжан Хэ из Китайской академии космических технологий рассказал, что данные, полученные со станции «Чанъэ-4», показали, что температура на обратной стороне Луны ниже, чем на видимой. Минимальная температура, зафиксированная станцией на поверхности спутника, достигла — 190 °C.

«Вероятно, это связано с различием состава почвы на двух сторонах Луны. Но для выводов необходим более тщательный анализ», — добавил Чжан Хэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что пророщенные семена хлопка, находившиеся в специальном отсеке станции «Чанъэ-4», погибли из-за низкой температуры. Кроме хлопка в экспериментальном отсеке находились семена рапса, картофеля и резуховидки (цветковое растение семейства капустных), однако они не дали ростков.