Таллин, 3 февраля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Власти Эстонии снова подняли вопрос о компенсациях за мифическую «советскую оккупацию». Соответствующее заявление сделал накануне, 2 февраля, министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью изданию Eesti Päevaleht.

Просоветская демонстрация 17 июля 1940 года в Таллине

Министр Рейнсалу утверждает, что Советский Союз якобы оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мирный договор от 1920 года.

«Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб», — заявляет глава Минюста Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальная комиссия при министерстве юстиции Эстонии «оценила» ущерб от «оккупации» страны Советским Союзом примерно в 1,2 млрд евро.

Напомним, что претензии Эстонии и других стран Прибалтики на компенсации от России за якобы «оккупацию» Советским Союз звучат уже много лет. При этом никакой оккупации в реальности никогда не существовало.

Летом 1940 года в Эстонии было сформировано новое правительство, которое установило советскую власть и провозгласило Эстонскую Советскую Социалистическую Республику. Затем эстонское правительство приняло декларацию о вступлении Эстонии в состав СССР, и соответствующий запрос был послан в Верховный совет СССР. Затем Эстония вошла в состав СССР.